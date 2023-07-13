П’ята Київська бієнале відбудеться у шести містах світу

П’ята Kyiv Biennial цьогоріч буде міжнародною і відбудеться одразу в шести містах.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТиКиїв.
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Виставкові зали у Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Берліні, Відні, Варшаві та Берліні звільнили свої простори для різноманітних освітніх дискурсивних і перформативних заходів за участю як українських, так і міжнародних митців.
В умовах нищівної війни росії проти України перспектива комплексного втілення бієнале у Києві довго була непевною чи й зовсім нереалістичною. Однак п’ята Київська бієнале відбудеться, — запевнили її організатори.
Старт бієнале заплановано на жовтень 2023 року у Києві. Закриття Kyiv Biennial має відбутися наступного року в Берліні. В організації п’ятої Київської бієнале братимуть участь наступні інституції:
- Центр дослідження візуальної культури (Київ);
- tranzit.org (Братислава, Будапешт, Бухарест, Клуж, Ясси, Прага й Відень);
- tranzit.at (Відень);
- Музейний кризовий центр (Львів);
- Музей сучасного мистецтва у Варшаві;
- Міжнародний проєкт Other Edges;
- “Довженко-Центр” (Київ);
- резиденція Sorry, No Rooms Available (Ужгород);
- галерея “Асортиментна кімната” (Івано-Франківськ).
Київська бієнале — це форум сучасного мистецтва, знання й політики, що об’єднує різноманітні виставкові проєкти, цікаві дискусійні майданчики з ключовою метою — осмислення ключових проблем сучасності. Проходить у столиці з 2015 року, за організацію відповідає Центр візуальної культури.
У 2019 році Київська бієнале стала частиною Альянсу східноєвропейських бієнале сучасного мистецтва, до яких належать всесвітньо відомі Matter of Art (Прага), Biennale Warszawa та OFF-Biennale (Будапешт).
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