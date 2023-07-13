Суровікіна та інших офіцерів затримали і допитували через бунт Пригожина — WSJ

У росія служба внутрішньої безпеки затримала низку високопоставлених військових, у тому числі генерала Сергія Суровікіна.

Про це із посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Причиною затримання став заколот, організований Євгенієм Пригожиним. За даними джерел видання, Суровікіна допитували, хоча й не висували ніяких звинувачень. Він нібито знав про плани повстання «вагнерівців».

Окрім Суровікіна, були затримані щонайменш 13 офіцерів, а ще 15 — відсторонені від служби або звільнені. Серед затриманих були генерал-полковник Андрій Юдін та генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв. Їх відпустили, але від служби відсторонили та відслідковують переміщення обох військових.

«Затримання — це очищення лав від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти», — заявляє джерело видання. У росії тим часом стверджують, що Суровікін «відпочиває і зараз не доступний». Востаннє його бачили на відео, яке опублікували 23 червня.

Генерал запам’ятався тим, що його Євгеній Пригожин не критикував у свої зверненнях, на відміну від міністра оборони росії та начальника Генштабу. Сергій Шойгу та Валерій Герасимов постійно ставали цілями для жорсткої критики лідера «вагнерівців».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.