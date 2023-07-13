У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, пов’язаних із росією

Київська міськрада перейменувала в столиці 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Про це повідомили на офіційному порталі Києва.

У столиці перейменовано низку міських об’єктів.

Дарницький район:

сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського (громадсько-політичний діяч ХХ ст, очільник Ялтинської громади українців);

вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;

провулок Крилова 1-ий — провулок Бахмутський;

провулок Крилова 2-ий — провулок Джмелиний;

провулок Крилова 3-ий — провулок Щучий.

Шевченківський район:

парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного (український письменник та політичний діяч);

сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.

Деснянський район:

провулок Ватутінський — провулок Зазимський;

вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля («кіборг» та воїн ЗСУ, який загинув, обороняючи Київ);

вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана (40-й президент США).

Дніпровський район:

вулиця Травнева — вулиця Качина;

вулиця Мініна вулиця — Олександра Лазаревського (видатний український історик та видавець);

вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія (український історик, один із фундаторів Української Академії Наук).

Оболонський район:

вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.

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