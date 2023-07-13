У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, пов’язаних із росією

Київська міськрада перейменувала в столиці 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.
Про це повідомили на офіційному порталі Києва.
У столиці перейменовано низку міських об’єктів.
Дарницький район:
- сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського (громадсько-політичний діяч ХХ ст, очільник Ялтинської громади українців);
- вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;
- провулок Крилова 1-ий — провулок Бахмутський;
- провулок Крилова 2-ий — провулок Джмелиний;
- провулок Крилова 3-ий — провулок Щучий.
Шевченківський район:
- парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного (український письменник та політичний діяч);
- сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.
Деснянський район:
- провулок Ватутінський — провулок Зазимський;
- вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля («кіборг» та воїн ЗСУ, який загинув, обороняючи Київ);
- вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана (40-й президент США).
Дніпровський район:
- вулиця Травнева — вулиця Качина;
- вулиця Мініна вулиця — Олександра Лазаревського (видатний український історик та видавець);
- вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія (український історик, один із фундаторів Української Академії Наук).
Оболонський район:
- вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.
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