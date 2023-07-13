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У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, пов’язаних із росією

13.07.2023

Київська міськрада перейменувала в столиці 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами. 

Про це повідомили на офіційному порталі Києва. 

У столиці перейменовано низку міських об’єктів.

Дарницький район:

  • сквер Трудової Слави — сквер імені Павла Горянського (громадсько-політичний діяч ХХ ст, очільник Ялтинської громади українців);
  • вулиця Челюскінців — вулиця Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий — провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий — провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий — провулок Щучий.

Шевченківський район:

  • парк ім. О. С. Пушкіна — парк ім. Івана Багряного (український письменник та політичний діяч);
  • сквер ім. Валерія Чкалова — сквер Літературний.

Деснянський район:

  • провулок Ватутінський — провулок Зазимський;
  • вулиця Маяковського — вулиця Тараса Коваля («кіборг» та воїн ЗСУ, який загинув, обороняючи Київ);
  • вулиця Теодора Драйзера — вулиця Рональда Рейгана (40-й президент США).

Дніпровський район:

  • вулиця Травнева — вулиця Качина;
  • вулиця Мініна вулиця — Олександра Лазаревського (видатний український історик та видавець);
  • вулиця Пожарського — вулиця Дмитра Багалія (український історик, один із фундаторів Української Академії Наук).

Оболонський район:

  • вулиця Совхозна — вулиця Дунайська.

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