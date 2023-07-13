Митрополит Павло отримав ще одну підозру від СБУ (відео)

СБУ вручила нову підозру настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю).

Слідство встановило, що священнослужитель дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ, у якому заперечив існування України як суверенної держави. Також він назвав російську агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Факти злочинних дій підтвердила судова лінгвістична експертиза. Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше митрополит отримував підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).

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