У Києві заборонили російськомовний контент у публічних місцях

13 липня Київська міська рада ухвалила рішення заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.

За це проголосував 71 депутат, повідомляє КМДА.

«Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури», — розповів голова постійної комісії з питань освіти і науки Вадим Васильчук.

Так, заборонили російськомовні:

книги,

художні альбоми,

аудіовізуальні твори,

музичні звукозаписи,

вироби художніх промислів,

театральні та циркові вистави,

концерти та культурно-освітні послуги.

Також мораторій розповсюджується на об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Яке покарання передбачене за порушення та як контролюватимуть дотримання нового обмеження у КМДА не уточнили.

Раніше Chas News повідомляв, що опитування КМІС свідчить про те, що майже 80% українців хочуть закриті кордони та візи з рф.

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