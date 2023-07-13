У Києві заборонили російськомовний контент у публічних місцях

13 липня Київська міська рада ухвалила рішення заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.
За це проголосував 71 депутат, повідомляє КМДА.
«Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури», — розповів голова постійної комісії з питань освіти і науки Вадим Васильчук.
Так, заборонили російськомовні:
- книги,
- художні альбоми,
- аудіовізуальні твори,
- музичні звукозаписи,
- вироби художніх промислів,
- театральні та циркові вистави,
- концерти та культурно-освітні послуги.
Також мораторій розповсюджується на об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.
Яке покарання передбачене за порушення та як контролюватимуть дотримання нового обмеження у КМДА не уточнили.
Раніше Chas News повідомляв, що опитування КМІС свідчить про те, що майже 80% українців хочуть закриті кордони та візи з рф.
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