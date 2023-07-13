14 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 14 липня

Сьогодні у Франції відзначають День взяття Бастилії — на честь річниці штурму фортеці-в’язниці Бастилії у 1789 році. Свято символізує єдність та примирення усіх французів.

В Індії — День Будди Шак’ямуні.

В Іраку — День республіки.

У Швеції відзначають День народження кронпринцеси Вікторії, свято є офіційним днем підняття національного прапора.

Також у світі відзначають Міжнародний день небінарних людей — тобто тих, хто ідентифікує себе поза гендерною бінарністю (чоловік або жінка). Цей день спрямований на підвищення обізнаності щодо проблем, з якими стикаються небінарні люди. Вперше цей день відзначили в 2012 році, дату обрали посеред Міжнародного чоловічого та Міжнародного жіночого днів.

Яке релігійне свято 14 липня

Сьогодні православні віряни вшановують святих безсрібників і чудотворців Даміана і Косми (Дем’яна і Кузьми).

Вони були братами-близнюками, народилися в Аравії, у християнській родині. Вивчились на лікарів, прославилися тим, що зцілювати людей безкоштовно. За це Даміан і Косма отримали прізвисько «безсрібників».

Допомагаючи людям, вони багатьох навернули до християнства. Під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана братів заарештували і після відмови зректися своєї віри піддали тортурам та стратили через відрубання голови.

День ангела 14 липня

Сьогодні іменини відзначають Ангеліна, Дем’ян, Кузьма, Никодим, Петро.

Які історичні події відбулись 14 липня

1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську в’язницю Бастилію — початок Великої французької революції.

1894 — у Львові відбувся перший на території України футбольний матч між командами Львова і Кракова.

1902 — Роуз Ізабель Спенсер стала першою жінкою, яка керувала дирижаблем у Лондоні.

1933 — вийшов перший мультфільм про моряка Попая.

1958 — в Іраку повалили монархію.

1969 — розпочалася «футбольна війна» між Сальвадором і Гондурасом.

1976 — у Канаді скасували смертну кару.

1983 — вийшла комп’ютерна гра Mario Bros.

1990 — на концерт Жана-Мішеля Жарра у Парижі прийшли близько 2 млн глядачів.

2000 — Георгій Гонгадзе звернувся до генпрокурора України з листом, у якому заявив про стеження за ним.

2015 — Іран підписав угоду Китаєм, Францією, росією, Великою Британією, США, Німеччиною та ЄС про обмеження своєї ядерної програми.

2016 — теракт у Ніцці (Франція) — під час святкування Дня взяття Бастилії на Англійській набережній терорист ІДІЛ на 19-тонній вантажівці здійснив наїзд на натовп, що спостерігав за салютом. Загинуло 86 осіб, 308 отримали поранення.