Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 14 липня

За минулу добу українські військові знищили 550 окупантів, 24 артилерійські системи та 31 безпілотник.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 14 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 236590 (+550) осіб ліквідовано,
- танків — 4097 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 8008 (+9) од,
- артилерійських систем — 4449 (+24) од,
- РСЗВ — 680 (+2) од,
- засоби ППО — 423 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3783 (+31),
- крилаті ракети — 1273 (+2),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7019 (+24) од,
- спеціальна техніка — 662 (+10).
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