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Сили ППО знищили 16 із 17 «Шахедів», які випустили росіяни

14.07.2023

Із вечора 13 липня до ранку 14 липня окупанти атакували Україну 17 ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Безпілотник. випустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), повідомили у Повітряних Силах.

Силам ППО у південних та східних областях вдалося ліквідувати 16 «шахедів».

Також уночі захисники знищили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня уражено минулої доби.

«Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», — розповіли у пресслужбі.

Додають, що протягом цієї та минулої доби авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаударів по окупантах.

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