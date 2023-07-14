Росіяни атакували Кривий Ріг «Шахедами»: пошкоджені підприємства, є поранений (фото)

У ніч на 14 липня окупанти атакували Дніпропетровщину іранськими дронами Shahed-136.

Силам ППО з ПвК «Схід» вдалося збити шість «Шахедів», але один безпілотник влучив у Кривий Ріг, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок «прильоту» пошкоджене комунальне підприємство. Там знищена одна адмінбудівля, ще три —пошкоджені, також побита спецтехніка.

Також зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Поранений 56-річний чоловік.

Також окупанти вдарили по Синельниківщині. Великомихайлівську громаду ворог обстріляв з артилерії. Пошкоджений склад, приватний будинок і лінію електропередач, ніхто не постраждав.

Загалом у ніч на 14 липня сили ППО знищили 16 із 17 «Шахедів», які випустили росіяни по Україні.

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