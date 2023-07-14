Фільм “Люксембург, Люксембург” з14 липня доступний на MEGOGO

Фільм «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча з 14 липня доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO. Головні ролі у стрічці зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.
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За дев’ять тижнів показу трагікомедію побачили 228 110 глядачів. Прокат зібрав понад 34 млн гривень.
Фільм розповідає захоплюючу історію двох братів-близнюків, Васі і Колі, яких покинув батько у п’ятирічному віці. Після багатьох років вони несподівано дізнаються про смерть батька у Люксембурзі. Один із братів вирішує відправитися до чужої країни, щоб дізнатися більше про свого батька, тоді як інший робить все можливе, щоб завадити йому. Цей фільм перенесе глядачів у захопливий світ пошуку і розкриття таємниць.
Кінострічка доступна для перегляду за посиланням.
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