Україна стане членом НАТО – Остін

Країни НАТО заявили, що запросять Україну до Альянсу, коли всі країни-члени погодяться і всі умови буде виконано. Президент України Володимир Зеленський під час саміту у Вільнюсі отримав запевнення від кожної країни, що входить до Північноатлантичного Альянсу, у тому, що Україна стане членом НАТО.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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“Було чудово сидіти в кімнаті і дивитися, як 31 країна запевнила його одна за одною, що Україна стане членом НАТО”, – сказав міністр оборони США Ллойд Остін, коментуючи відсутність конкретних термінів вступу України до Альянсу. Глава Пентагону додав, що Зеленський також отримав запевнення від усіх членів оборонного блоку, що вони підтримуватимуть Україну у війні з Росією так довго, як це буде потрібно.
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