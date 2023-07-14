У Повітряних силах розповіли, як росіяни використовують погіршення погоди для атак по Україні

Армія рф використовує погіршення погоди для повітряних атак по Україні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За його словами, хмарність ускладнює роботу для українських військових, які, перш за все, мають бачити об’єкт, щоб прицілитися по ньому.

«Ну і так само погода впливає на будь-які об’єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації тощо», — додав Ігнат.

Водночас хмарність та інші негоди значно не впливають на роботу «Шахедів» та ракет, адже вони летять по заданому маршруту.

«Можливо, буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на дрони Shahed, які запускають через Азовське море… Зараз, як бачимо, противник застосовує їх навіть у таку погоду, коли є і хмарність, і зливи», — розповів речник.

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