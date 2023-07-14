На Батьківщині-матері замінять герб до Дня Незалежності

Герб СРСР на монументі “Батьківщина-мати” у Києві планують замінити на тризуб до Дня Незалежності.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Держінспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на заміну герба СРСР на щиті “Батьківщини-матері” у Києві на герб України. У Мінкульті обіцяють зробити це до Дня Незалежності 24 серпня 2023 року. Зазначається, що тризуб буде виготовлено вже до кінця липня, його частини віділлють на підприємстві “Запоріжсталь”.

“Це символічний історичний момент, своєрідний тизер проекту, який має бути реалізований вже найближчим часом, до 24 серпня – заміна радянського герба на “Батьківщині-матері” на тризуб”, – сказав Ткаченко на брифінгу.

Міністр зазначив, що бюджетні кошти не були задіяні для реалізації проекту, що становитиме близько 28 млн гривень. Проект фінансується за рахунок великого бізнесу, зокрема: Нової Пошти, Метінвесту, АТБ, Монобанку, Ощадбанку, ПУМБ, ПриватБанку, Українського Аграрного Холдингу, Першої Приватної Броварні, КАН Девелопмент та КАНБУД, Асоціації “Незалежна асоціація банків України” та Асоціації банків.