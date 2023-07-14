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Верховна Рада офіційно змінила дату Різдва та ще двох свят

14.07.2023

Парламент підтримав законопроєкт про зміну дати трьох святкових днів, який раніше подав президент Зеленський.

Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат. Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Так, в Україні змінились офіційні дати наступних свят:

  • 25 грудня — Різдво Христове (замість 07 січня)
  • 15 липня — День Української Державності (замість 28 липня). У цей день вшановують памʼять державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого
  • 01 жовтня — День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня). Дату змінили, оскільки свято повʼязане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці. 

Але президент підпише законопроєкт після 28 липня, зауважив Железняк. Так, День Української Державності у цьому році святкуватимуть за старою датою — 28 липня.

Нагадаємо, 24 травня під час засідання архієрейського собору в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври Православна церква України схвалила перехід на новий календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня.

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