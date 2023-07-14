Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників

14 липня відбулася репатріація тіл загиблих військових з окупованих територій. Вдалося повернути 62 загиблих оборонці оборонців.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначають, що четверо з них загинуло у російському полоні через поранення, хвороби та неналежний медичний догляд.

«Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями», — йдеться в повідомленні.

Тіла передавали відповідно до норм Женевських конвенцій. Після ідентифікації загиблих захисників передадуть їхнім родинам для гідного поховання.

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