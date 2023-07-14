Як відновити втрачений військовий квиток: підстави та необхідні документи

Військовий квиток — це головний документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Chas News розповідає, що робити у разі втрати військового квитка та які документи для цього необхідно зібрати.

Підстави для повторної видачі військового квитка

Питання відновлення чи заміни військового квитка регламентуються «Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу», затвердженим указом президента у грудні 2016 року. Востаннє зміни до нього вносилися у червні 2022 року.

Власники військового квитка зобов’язані надійно його зберігати, стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін.

Повторно військовий квиток можуть видати за таких умов:

непридатність військового квитка для подальшого користування;

знищення військового квитка під час стихійного лиха;

втрата або викраденна військового квитка;

зміна прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста).

Хто може повторно видати військовий квиток

Повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням керівника відповідного ТЦК та СП (військкомату) на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста).

Виключення діє лише для співробітників Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки. Перші мають звертатися до керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу СБУ, а другі — до заступника голови СЗР, який відповідає за стан військового обліку.

До кого звертатися для відновлення або заміни військового квитка

Про втрату військового квитка діючий військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру за місцем проходження військової служби рапортом із поясненням причин втрати військового квитка та проханням про його повторну видачу.

Військовозобов’язані та резервісти звертається одразу до керівника військкомату за місцем реєстрації. У відповідній заяві вони також пояснюють обставити втрати документа.

Які необхідні документи для повторної видачі військового квитка

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові заміна військового квитка здійснюється на підставі одержаного нового паспорта громадянина України.

При втраті військового квитка, як зазначають у Міноборони, командир військової частини має призначити службове розслідування. Після його завершення збирається наступний пакет документі

заява/рапорт, у якій вказано обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу;

паспорт;

матове фото 3х4 см без куточка;

пошкоджений документ або його залишки (за наявності);

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Штраф за втрату військового квитка

За умисно зіпсований або недбало збережений військовий квиток, що спричинило його втрату, військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) несе адміністративну відповідальність.

За таке порушення ст. 211 КупАП передбачено штраф у розмірі від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн). При повторному правопорушенні протягом року чи його вчиненні в особливий період сума штрафу складає від 50 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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