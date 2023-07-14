Тетяна Плачкова склала мандат: тепер у Раді залишилось найменше депутатів в історії

14 липня Верховна Рада дострокова припинила повноваження народного депутата Тетяни Плачкової, обраної від нині забороненої ОПЗЖ.

Відповідну постанову підтримали 283 парламентарі, повідомив нардеп Ярослав Железняк («Голос»).

Нагадаємо, Плачкова сама написала заяву про складання мандату. Тепер у Раді залишилося лише 404 з 450 нардепів — новий історичний мінімум.

Крім того, під загрозою розпуску опинилися дві депутатські групи — «Відновлення України», у якій донедавна перебувала Плачкова, та «Партія «За Майбутнє», з якої вийшов Сергій Мінько.

Тепер у них залишилося лише по 17 нардепів — мінімальна дозволена кількість. Тобто вихід ще одного депутата призведе до розпуску групи через 14 днів.

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