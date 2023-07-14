Взимку росіяни можуть знову почати бити по електростанціями — Ігнат

Російські окупанти взимку можуть повторити ракетні атаки на українську енергетичну та транспорту інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Список об’єктів нікуди не подівся — вони розуміють і, можливо, будуть бити по військових об’єктах та критичній інфраструктурі. Електростанції, гідротехнічні споруди, транспортні розв’язки. Все це може бути атаковано», — припускає Ігнат.

Він наголосив, що для захисту Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону.

«Потрібно більше Patriot та IRIS-T. Хочеться вірити, що це прийде швидше. Фахівці у нас підготовлені. Питання у кількості батарей, які прикриватимуть найважливіші об’єкти», — сказав Ігнат.

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