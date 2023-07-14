Рада проголосувала за створення у Межигір’ї парку-пам’ятки садового мистецтва

Верховна Рада ухвалила закон про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Межигір’я”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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За словами народного депутата Ярослава Железняка (парламентська фракція «Голос»), рішення прийнято 241 голосом.