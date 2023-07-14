Рада міністрів ЄС розгляне створення Українського фонду в €50 мільярдів

Рада міністрів ЄС із економіки й фінансів, яка проходить 14 липня у Брюсселі, вперше розгляне пропозиції Європейської Комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, що включає створення так званого Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Міністри мають намір уперше обговорити пропозиції Європейської Комісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС, включаючи (створення) Українського фонду у 50 мільярдів євро, що складається з 17 мільярдів євро в грантах та 33 мільярдів євро в кредитах, та розрахований на період 2024 -2027 років. Тож ми маємо цей значний середньостроковий фінансовий пакет, та сподіваємось, що інші донори також робитимуть свої внески», – зазначив представник Єврокомісії.

Він підкреслив, що наразі ці пропозиції передані на розгляд європейських законодавців, і Єврокомісія розраховує на швидке завершення їх обговорення. Такий перегляд багаторічного бюджету ЄС в цілому, і, зокрема, створення Українського фонду вже цього року, можуть дозволити Єврокомісії розпочати фінансування відповідних програм вже з початку наступного року.

Домбровскіс підкреслив, що для того, щоб отримати таке фінансування, Україна має представити план відновлення, який має складатися з напрямків інвестування та з упровадження реформ, включаючи перетворення, що пов’язані з інтеграцією України в ЄС. Таке фінансування матиме подвійну мету – воно виконуватиме функцію зі стабілізації макрофінансової ситуації в Україні, а також дозволятиме фінансувати спеціальні проєкти з відбудови країни.

«Цього року Україна отримує фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро на місяць, на цей момент ми вже виплатили Україні 9 мільярдів євро. Наступного року Український фонд виконуватиме подвійну функцію, у тому числі – із забезпечення макрофінансової стабільності та покриття розривів у фінансуванні, перед якими Україна все ще постає», – додав виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.