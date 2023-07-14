«Вагнерівці» почали навчання білоруських військових (відео)

Найманці ПВК «Вагнер» розпочали навчання підрозділів територіальних військ Білорусі. Про це повідомила пресслужба білоруського Міноборони.

Тренування відбуваються на полігоні біля міста Осиповичі за 200 км від кордону з Україною.

Поряд з полігоном нещодавно облаштували військове містечко, у якому, як повідомляли ЗМІ, планували розмістити до 8 тис. «вагнерівців». У репортажі Міноборони Білорусі йдеться, що у містечку зараз живуть військовослужбовці територіальних військ, про наявність там найманців окремо не повідомлялося.

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Водночас моніторингова група «Беларускі Гаюн» припускає, що цей табір міг незодавно відвідати з інспекцією ватажок ПВК Євген Пригожин.

11 липня його літак приземлився в аеропорту Мачулищі під Мінськом, звідки потім відлетіли військові гелікоптери до Осиповичів. Наступного дня вони повернулися до аеропорту, а потім звідти літак направився до рф. Вже 14 липня у соцмережах опублікували фото нібито Пригожина у таборі під Осиповичами. При цьому зазначалося, що світлину зробили зранку 12 липня.

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