Привітання з Днем українських миротворців 2023: вірші та картинки

15 липня Україна присвячує людям, які беруть участь у миротворчих місіях у всьому світі.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята – День миротворців в Україні!

Привітання з Днем українських миротворців 2023

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Зі святом! Бажаємо всім українським миротворцям міцного здоров’я, успіхів в житті, мирного неба над нашою єдиною Україною! З найкращими побажаннями здоров’я, добра, миру бажаємо кожному миротворцю!

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Привітання з Днем українських миротворців 2023 Привітання з Днем українських миротворців 2023 Привітання з Днем українських миротворців 2023

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Вітаємо сьогодні членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця. Ви завжди прагнете миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети. Дякуємо вам усім! Бажаємо здоров’я та удачі по життю!

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Зі святом! Низький уклін Вам за Вашу благородну справу і на знак нашої поваги та вдячності прийміть від нас щирі побажання здоров’я та довголіття, хай Вам щастить!

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Привітання з Днем українських миротворців 2023

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Шановні миротворці! Сердечно вітаємо зі святом усіх, хто брав участь і зараз виконує завдання з підтримки миру в миротворчих операціях. Нехай ваші високі професійні та моральні якості, бойовий досвід завжди надійно служать ідеалам гуманізму та справі захисту життя людей!

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Привітання з Днем українських миротворців 2023

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Щира подяка і шана українським миротворцям за неоціненний вклад у забезпечення миру в усьому світі, а також за старання забезпечити усе можливе задля миру в Україні. Міцного Вам здоров’я, легкої служби та успішного повернення додому живими та неушкодженими!

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Привітання з Днем українських миротворців 2023 Привітання з Днем українських миротворців 2023

Привітання з Днем українських миротворців 2023

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Сьогодні День українських миротворців. Вітаю наших військовослужбовців, які несуть службу в різних куточках планети! Дякуємо вам за все!

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Від щирого серця бажаю усім людям які творять мир у всьому світі, а також вашим рідним і близьким, міцного козацького здоров’я, щасливої долі, незламного духу в служінні миру та безпеці на нашій планеті, миру і злагоди в рідному домі та щасливого повернення на Батьківщину.

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Шановні миротворці! Прийміть щирі вітання з нагоди міжнародного дня миротворців Організації Об’єднаних Націй! У цей святковий день висловлюємо вам щиру вдячність за відвагу і мужність у діяльності, пов’язаній із захистом мирного способу існування у світі. Бажаємо вам, вашим рідним і близьким миру, добра, міцного здоров’я і щастя. Зі святом!

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Прийміть найщиріші та найсердечніші вітання з нагоди такого важливого на сьогодні для усієї країни свята – Днем миротворців ООН!

Ми щиро вітаємо людей які ставлять життя інших вище свого власного. Які творять добробут у всьому світі! Бажаємо вам здоров’я, щоб не знали бід ви та ваші близькі.

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Привітання з Днем українських миротворців 2023

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Шановні миротворці! Ми щиро дякуємо вам за вашу сумлінну працю. За те що ми можемо ходити під мирним небом. Бажаємо вам вдачного кар’єрного росту, здоров’я та щастя вам та вашим рідним. Зі святом! Дякуємо!

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Дорогі Миротворці! Ви- люди з великої літери. Щира Вам подяка та низький уклін за відвагу, терпіння, стійкість, мужність та героїзм проявлених у боротьбі за мир.

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Привітання з Днем українських миротворців 2023 Привітання з Днем українських миротворців 2023 Привітання з Днем українських миротворців 2023