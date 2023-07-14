«Я буду підтримувати Україну до кінця»: Бен Воллес пояснив свої слова про Amazon

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прокоментував свою заяву про недостатню вдячність України за надану військову допомогу. Він наголосив, що і надалі підтримуватиме нашу країну, а його слова були дещо викривлені.

Свою позицію Воллес пояснив у Facebook

Він зазначив, що казав про необіхдність визнання Україною того, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії.

«Своїми коментарями я намагався показати, як важливо пам’ятати, що ми повинні не говорити самі з собою, а докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких ще необхідно переконати», — зауважив Воллес.

Окремо він підреслив, що слова про Amazon були сказані ще минулого року й «мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є транзакційними, а радше партнерськими».

«Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно, але в парламентах країн часто виникають потреби, що суперечать одна одній, і Україні та Великій Британії потрібно продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти й дружні відносини», — наголосив міністр.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Він також розповів про свій візит до України у червні минулого року: «Я сказав українцям минулого року, коли їхав 11 годин до Києва та отримав перелік зброї, — я сказав, що я не Amazon». При цьому Воллес зауважив, що раніше чув подібні формулювання від американських політиків.

Коли президента Володимира Зеленського попросили прокоментувати цю заяву, він запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку та додав, що «може зранку прокидатися і дякувати міністру особисто».

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