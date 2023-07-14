Макрон нагородив орденом Почесного легіону Забужко і Сенцова

Українську письменницю Оксану Забужко, а також режисера і військовослужбовця ЗСУ Олега Сенцова нагородять орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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Зазначається, що у п’ятницю посол Франції в Україні Етьєн де Понсен від імені президента Еммануеля Макрона вручить відзнаки Забужко і Сенцову в саду Святої Софії.
Крім того, як повідомляє CNN, посмертно орденом Почесного легіону був нагороджений французький відеожурналіст AFP Арман Сольден, який загинув у травні цього року під час запеклих боїв в районі Бахмута.
Орден Почесного легіону вважається найвищою національною нагородою Франції і вручається за військові та цивільні заслуги.
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