Нацполіцію очолив Іван Вигівський — Кабмін

14 липня Кабінет міністрів призначив Івана Вигівського головою Національної поліції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нагадаємо, Вигівський 20 січня був тимчасово виконуючим обов’язки голови Нацполіції, після того як попередній голова Ігор Клименко очолив МВС.

Іван Вигівський: основні факти біографії

Іван Вигівський народився у 1980 році на Житомирщині. В правоохоронних органах працює з 1999 року:

1999-2015 роки — слідчий в Очаківському райвідділі УМВС у Миколаївській області;

2015-2016 роки — начальник Очаківського відділу поліції Миколаївській області;

2016-2020 роки — заступником начальника поліції Миколаївщини — начальник слідчого управління главку;

2020-2021 роки — начальник поліції Полтавській області;

2021-2022 роки — начальник поліції Києва.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.