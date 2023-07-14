СБУ повідомила про підозру кримчанину, якого взяли у полон під час контрнаступу

Служба безпеки повідомила про підозру у держзраді кримчанину, який воював проти України у складі російської армії.

У січні цього року зрадник добровільно вступив до 810-ї окремої бригади морської піхоти військово-морського флоту зс рф, яка дислокувалась на території Криму.

Перебуваючи на посаді старшого стрільця, чоловік брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у Василівському та Пологівському районах Запорізької області.

На початку червня його підрозділ отримав наказ на штурм населених пунктів в регіоні, які нещодавно були звільненні Силами оборони. Завдання він не виконав і натомість потрапив у полон поблизу селища П’ятихатки на Запоріжжі.

У результаті СБУ повідомила чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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