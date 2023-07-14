Військові контррозвідники показали, як полюють на російські танки (відео)

Оператори дронів з військової контррозвідки СБУ беруть активну участь у контрнаступі. Відео їхньої роботи опублікували у Telegram-каналі спецслужби.

Так, за останній час вони знищили 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітну установку, спостережний комплекс «Муром», протитанкову гармату, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА та ворожий розрахунок FPV-дронів.

https://t.me/chasnews/20107

Загалом з початку 2023 року оперативно-бойові групи військової контррозвідки знищили або вивели з ладу 76 одиниць ворожого важкого озброєння, зокрема 28 танків.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.