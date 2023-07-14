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Данія передала Україні дрони для виявлення мін

14.07.2023

Міністерство оборони Данії надало 6 безпілотників для виявлення мін в рамках пакету допомоги Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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За словами міністра, ці дрони використовуються для нетехнічного обстеження територій, у тому числі водних об’єктів, на наявність вибухонебезпечних предметів. 

“Це новітній інноваційний підхід до обстеження територій”, – підкреслив міністр оборони Олексій Резніков, подякувавши партнерам з Данії.

Міністр також опублікував відеоролик з демонстрацією використання отриманої техніки.

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