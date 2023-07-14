Мінекономіки хоче підвищити мінімальні ціни на алкоголь

Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на алкогольні напої. Відповідний проєкт постанови опублікований на сайті міністерства.

У відомстві пояснили, що чинні мінімальні ціни на більшість алкоголю Кабмін встановив ще у 2018 році, на ігристі вина — у 2021 році. Проте з того часу зросла вартість сировини, енергоносіїв, підвищувались зарплати та акцизи на алкогольні напої.

У результаті Мінекономіки зробило висновок, що чинні мінімальні ціни не відповідають «реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребують коригування».

У проєкті пронопується підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на такі види алкогольних напоїв:

на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити — на 13%,

на віскі, ром і джин — на 25%,

на коньяк (бренді) — на 11-12%.

на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина — на 62%;

на сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту — на 61-71%;

на вина ігристі та газовані винні напої — на 28%.

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