15 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 15 липня

Сьогодні відзначають День українських миротворців. Це свято Верховна Рада заснувала у 2013 році. Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру і безпеки з 1992 року. Впродовж цього часу близько 45 тис. військовослужбовців ЗСУ взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у різних регіонах планети.

Також сьогодні у світі відзначають Всесвітній день навичок молоді. Мета цієї щорічної події полягає у тому, щоб домогтися більш високих соціально-економічних умов для сучасної молоді як засіб вирішення проблем безробіття і зайнятості.

У Кірибаті відзначають День людей похилого віку

А у Брунеї — День народження султана.

Яке релігійне свято 15 липня

Сьогодні православна церква святкує положення Чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Також віряни вшановують пам’ять святителя Фотія, митрополита Київського.

День ангела 15 липня

Сьогодні іменини відзначають Арсеній, Генріх.

Які історичні події відбулись 15 липня

1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1776 — в Мілані відкрито театр «Ла Скала».

1795 — «Марсельєза»” офіційно стала гімном Франції.

1799 — французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар армії Наполеона знайшов в Єгипті поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид) Розетський камінь — стелу, на якій висічено три версії указу мемфіських жерців, виданого 196 року до н. е.

1823 — у Римі вщент згоріла давня базиліка Святого Павла.

1988 — відбулася прем’єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.

2006 — засновано Twitter.

2016 — у Туреччині сталась спроба військового перевороту.

Хто народився 15 липня

1606 — Рембрандт ван Рейн, голландський художник.

1638 — Джованні Вівіані, італійський композитор.

1817 — Джон Фаулер, британський залізничний інженер, автор проектів мостів та локомотивів.

1850 — Франциска Кабрині, місіонерка італійського походження, перша американська свята.

1905 — Олександр Хвиля, український актор («Кармелюк», «Морозко»).

1919 — Айріс Мердок, англійська письменниця, багаторазовий лауреат Букерівської премії.

1931 — Клайв Касслер, американський письменник.

1950 — Тоні Еспозіто, італійський музикант, співак.

1967 — Адам Севідж, американський фахівець зі спецефектів, ведучий телепередачі «Руйнівники міфів».

1976 — Даян Крюгер, німецька актриса та фотомодель.

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