Латвія передасть Україні ще 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв

Уряд Латвії постановив безоплатно передати Україні чергові 11 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
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“Згідно з рішенням уряду, 11 автомобілів передадуть військовій адміністрації міста Херсон, Міністерству оборони України, Арбузинській сільраді Миколаївської області, Військово-медичній академії України та Державній прикордонній службі України.
Серед конфіскованих автомобілів – Mercedes Benz 2001 року випуску, BMW 535 2006 року, Mazda 3 2007 року та Volvo XC60 2009 року. Загальна приблизна вартість цих 11 автомобілів становить близько 40 тисяч євро” – зазначає начальник відділу закупівель і державного майна Служби державних доходів Інара Солостея.
За словами Солостеї, з кожних 100 конфіскованих автомобілів близько 70 вирушає в Україну.
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