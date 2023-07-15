Україна отримає понад €1,5 мільярда військової допомоги від міжнародних партнерів – Резніков

Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові «Патріоти», підготовка пілотів на F-16 — це лише деякі речі, про які можна публічно оголошувати. Розповів міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками дводенного саміту НАТО у Вільнюсі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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«Можна назвати щонайменше сім пакетів військової допомоги:

Німеччина: новий пакет допомоги на €700 мільйонів включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 000 155 мм артилерійських снарядів, 5000 димових снарядів;

Австралія: новий оборонний пакет включає 30 БТР Bushmaster;

Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з $240 млн до $930 млн; є домовленості про посилення можливостей ППО та артилерії;

Велика Британія: понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на ремонт техніки на 64,7 млн ​​доларів;

Франція: ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування;

Нідерланди: домовленість про початок підготовки пілотів у серпні, внесок у посилення можливостей протиповітряної оборони та артилерії України;

Канада: 410 мільйонів доларів нового фінансування та проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки; посилення ЗСУ бронетехнікою», — заявив Олексій Резніков, додавши, що «зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними».