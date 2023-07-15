Путін хоче зберегти «вагнерівців» у якості бойової сили окремо від Пригожина — ISW

Риторика російського диктатора путіна свідчить, що він хоче зберегти «вагнерівців» як бойову силу, але без керівника Євгена Пригожина.

Так вважають аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що планує зберегти ПВК «Вагнера» як згуртовану бойову силу, а не розділити її. Втім, на думку фахівців, засновник угрупування Пригожин буде ліквідований.

У інтерв’ю «КоммерсантЪ» російський президент підтвердив, що 29 червня він зустрівся з Пригожиним і 35 командирами ПВК «Вагнера». Зазначають, що він запропонував найманцям служити під командуванням командира з позивним «Сєда», який командував ними протягом останніх 16 місяців.

Також путін сказав, що багато командирів ПВК нібито погодились на його пропозицію. Водночас Пригожин це заперечує.

«Путін, ймовірно, намагається показати Пригожина як проблему, на відміну від лояльних командирів вагнерівців», — додають в ISW.

Нагадаємо, нещодавно «вагнерівці» розпочали навчання підрозділів територіальних військ Білорусі.

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