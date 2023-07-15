Нічна атака дронами: у Повітряних Силах розповіли про результати роботи ППО

У ніч 15 липня росіяни випустили по Україні шість ударних дронів типу «Shahed».

Безпілотники випустили з південного напрямку, повідомили у Повітряних Силах.

«Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони «Shahed-136/131», — йдеться в повідомленні.

А минулої доби, 14 липня, крім 16 «шахедів» уночі, знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня — «Орлан», «Зала», а також три ударні дрони типу «Ланцет».

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