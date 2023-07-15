Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зустрівся з делегацією Світового конгресу українців на чолі з Президентом Павлом Ґродом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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Восени у Львові відбудеться Світовий конгрес українців. Його організовують вже у дванадцятий раз. Цьогоріч учасники спільно з українською владою, дипломатами, силами безпеки та оборони, освітянами та іншими партнерами обговорять результати проробленої праці та визначать стратегічні напрями своєї діяльності на майбутні чотири роки.

«Центральними темами роботи конгресу у Львові будуть наближення перемоги України над російським імперіалізмом, відбудова України, посилення та розбудова українських громад у світі», – розповів під час зустрічі з Максимом Козицьким Павло ґрод.

Світовий конгрес українців об’єднує 20-мільйонну українську діаспору в понад 60 країнах світу. Після початку повномасштабного вторгнення конгрес започаткував глобальну благодійну ініціативу «United with Ukraine». На цій платформі триває збір коштів на закупівлю та доставку необхідного спорядження, техніки та засобів тактичної медицини для підтримки українських захисників.

«Дякую за запрошення та змогу долучитись до такої масштабної події – Світового конгресу українців. Це велика честь бути частиною процесу розбудови нової вільної України, зробити усе можливе, аби у всіх громадах запанував мир та спокій, а головне – процвітання у всіх галузях: економіка, освіта, медицина. І, звісно, важливо об’єднати зусилля для підтримки нашої армії. Окрема подяка за ініціативу «United with Ukraine», це неабияке підсилення українських захисників», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

З березня 2022 року «United with Ukraine» зібрала понад 50 млн доларів на допомогу Збройним Силам України. За цей час вдалось передати на фронт 15 тисяч комплектів індивідуальної броні, 9 тисяч аптечок, 9 тисяч балістичних шоломів, 40 тонн гуманітарної допомоги, дизельні генератори, паливо, броньовані автівки та багато іншого.

Принагідно представники делегації вручили начальнику Львівської ОВА підсвічник, який виготовили з латунних гільз зі скляною інкрустацією із розбитого вікна в Лимані (Донецька область). Всередині скла – уламок російської ракети, яка зруйнувала будівлю.

«Підсвічник обрамлений гілкою верби, що символізує надію, здатність розвиватися, бути сильними і сміливими. Це унікальний шматок української історії даруємо вам на знак вдячності за підтримку Збройних Сил України», – додав пан президент Світового конгресу українців.