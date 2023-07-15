Зеленський взяв участь у конференції світових інвесторів Allen & Co Sun Valley

Президент України Володимир Зеленський 14 липня взяв участь у конференції Allen & Co Sun Valley за участі керівників найбільших світових компаній, глобальних інвесторів і великих філантропів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Звичайно, ми говорили про війну Росії проти свободи і про неї, про нашу перемогу, про переможну Україну, про інвестиції. Ми боремося за нашу країну. Ми боремося за своїх людей. Але глибокий сенс цієї війни полягає в тому, що ми боремося за таке життя – не тільки для нашої країни, – в якому свобода має значення”, — написав Зеленський у Twitter.

Він зазначив, що компанії учасників конференції не змогли б досягти успіху там, куди б прийшли російьскі військові.

“Це інший світ, який намагається створити російська диктатура. Світ, в якому не тільки свобода, але і людина не має значення. Це не те, чим повинен стати наш світ. Саме тому ми боремося. Саме тому ми повинні перемогти”, — додав президент.