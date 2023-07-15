До Білорусі прибула велика колона «вагнерівців» — «Беларускі Гаюн»

15 липня у Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів із номерами «лднр». Ймовірно, це колона ПВК «Вагнер».

Вони в’їхали до Білорусі уночі з рф у районі Кричева, повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Далі колона рухалась через Рогачов у бік Бобруйска і попрямувала до Осиповичів. Припускають, що «вагнерівці» їдуть до наметового табору в селі Цель.

За даними групи, колона складалася із щонайменше 60 автомобілів, зокрема пікапів УАЗ «Патріот», 10 великих фур, буханців та мінімум трьох автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало білоруське ДАІ.

Нагадаємо, нещодавно «вагнерівці» розпочали навчання підрозділів територіальних військ Білорусі. А російські ЗМІ раніше показали фото польових таборів у Білорусі, які, ймовірно, будують для найманців ПВК «Вагнер».

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