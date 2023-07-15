До України з неоголошеним візитом прибув президент Південної Кореї

15 липня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль здійснив неоголошений візит до України.

Про це пише Yonhap з посиланням на заяву старшою секретарки президента з питань преси Кім Ен Хе.

Зазначають, що лідер Південної Кореї приїхав разом з першою леді Кім Кеон Хі. Вони відвідали місце масових вбивств у Бучі та зруйнований російськими військами житловий район в Ірпені, повідомив Генпрокурор Андрій Костін.

Також у планах Юн Сок Йоля покласти вінок до пам’ятника загиблим військовим та після цього зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

«Цей візит став завершенням двоетапної поїздки, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом», — пише видання.

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