«Укрзалізниця» призначає безкоштовний евакуаційний поїзд із Сум до Києва: розклад

15 липня «Укрзалізниця» запустила безкоштовний евакуаційний поїзд із Сум до Києва. Він курсуватиме щодня.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Потяг відправлятиметься з Сум о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41. Перший рейс уже вирушив.

Також після прибуття на київський вокзал «Укрпошта» виплатить по 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та по 2 тис. грн іншим громадянам.

Усім охочим Київська ОВА надасть місце у модульному містечку Вишгородського району.

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