У Києві оцифрували Софійський собор

Софійський собор оцифрували за допомогою лазерного сканера, щоб зберегти його копію у разі пошкодження через війну.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє БЖ.

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Від початку повномасштабної війни над унікальною національною святинею тяжіє щоденна загроза пошкодження або знищення, кажуть у заповіднику, оцифрування є запорукою збереження пам’ятки перед лицем короткострокових та довгострокових викликів.

Українська команда Skeiron діджиталізувала екстер’єр та інтер’єр храму у понад 800 позиціях. Хмари точок і фотографії можуть використовувати для створення детальних 2D планів або 3D моделей.