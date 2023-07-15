Окупанти обстріляли село на Харківщині: є загиблий та поранений

Удень 15 липня російські окупанти обстріляли село Колодязне на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Щойно росіяни обстріляли с. Колодязне Куп’янського району», — йдеться в повідомленні.

Унаслідок атаки загинув цивільний 33-річний чоловік, ще один — поранений.

Зараз на місці працюють екстрені служби.

Раніше росіяни обстріляли Оріхів та низку населених пунктів на Запоріжжі.

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