Мешканець Херсона загинув, намагаючись самостійно розібрати боєприпас

59-річний мешканець Херсона загинув, коли намагався самостійно розібрати боєприпас.

Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Чоловік розпилював снаряд у себе в гаражі, і той здетонував. Херсонець отримав поранення несумісні з життям.

«Нагадую, що розмінування територій — це робота професіоналів, які знають, як безпечно вирішувати такі ситуації. Тому, якщо побачили вибухівку, не ризикуйте, а зверніться до рятувальників або поліцейських», — наголосив Прокудін.

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