ЗСУ знищили російський комплекс С-400, з якого обстріляли Краматорськ

Українські військові з установки HIMARS знищили російський комплекс С-400 «Тріумф», який розташовувався під Дебальцевим.

Про це повідомляє ОК «Північ».

За даними Центру стратегічних комунікацій, це саме той С-400, з якого була випущена ракета по піцерії в Краматорську. Внаслідок обстрілу тоді загинули 12 людей, серед яких троє дітей.

СБУ вже затримала зрадника, який коригував ракетний удар по місту. У росії теракт назвали ударом по «пункту дислокації» командирів ЗСУ.

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