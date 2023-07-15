Росіяни заявляють про замах на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак

Російська ФСБ заявила, що «попередила замах на вбивство» головної редакторки RТ і пропагандистки Маргарити Симоньян та блогерки Ксенії Собчак.

Федеральна служба безпеки рф повідомляє, що 14 липня у Москві та Рязанській області нібито були затримані «члени неонацистського угруповання «Параграф-88», які здійснювали розвідку за адресами роботи та помешкань пропагандисток.

«В ході проведення слідчих дій вони підтвердили підготовку замахів», — заявили у ФСБ і традиційно звинуватили в усьому СБУ.

У затриманих нібито вилучили автомат Калашнікова з набоями, ножі, шеврони та прапори з нацистською символікою, нацистську літературу.

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