На Чернігівщині із Десни витягнули російський танк. Його передадуть в ЗСУ (фото)

Із Десни витягнули російський танк, який затонув під час невдалої спроби окупантів переправитись через річку.
Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.
Танк виявили в районі селища Шестовиця на Чернігівщині. За зовнішніми ознаками він не має значних ушкоджень. Машину відновлять і вона ввійде у стрій Збройних Сил України.
Під час боїв біля Чернігова російські війська не раз намагались перекинути свої підрозділи через річку Десна в районі Шестовиці. Тож місцеві жителі прозвали своє селище «другою Чорнобаївкою».
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