На Чернігівщині із Десни витягнули російський танк. Його передадуть в ЗСУ (фото)

Із Десни витягнули російський танк, який затонув під час невдалої спроби окупантів переправитись через річку.

Про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

Танк виявили в районі селища Шестовиця на Чернігівщині. За зовнішніми ознаками він не має значних ушкоджень. Машину відновлять і вона ввійде у стрій Збройних Сил України.

Під час боїв біля Чернігова російські війська не раз намагались перекинути свої підрозділи через річку Десна в районі Шестовиці. Тож місцеві жителі прозвали своє селище «другою Чорнобаївкою».

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