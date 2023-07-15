Південна Корея у 2023 році збільшить підтримку України — президент Юн Сок Йоль

Південна Корея у 2023 році збільшить обсяг військової та гуманітарної допомоги, яку надає Україні.

Про це на брифінгу заявив президент країни Юн Сок Йоль, пише «Інтерфакс».

«Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим», — сказав він.

Юн Сок Йоль додав, що цього року підтримка України складе $150 млн, що на $50 млн більше, ніж минулого. Також Корея планує допомагати у відновленні системи освіти.

«Близько 70 років тому Республіка Корея теж зазнала незаконного вторгнення Північної Кореї. Було окуповано близько 90% території нашої Кореї, і ми зіткнулися із загрозою зникнення як держави. Однак завдяки нашим військовим і цивільним, які їм допомагали максимально, ми змогли зупинити окупанта і вигнати їх із нашої землі», — сказав президент.

Він зазначив, що ознайомився з українською формулою миру і вважає, що її необхідно виконати.

Нагадаємо, Юн Сок Йоль здійснив неоголошений візит до України 15 липня та відвідав місця російських злочинів у Бучі.

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