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Бійці на Запорізькому напрямку майже впритул штурмували позицію ворога (відео)

15.07.2023

МВС показало, як на Запорізькому напрямку військовослужбовці Нацгвардії штурмували одну із позицій ворога, наблизившись майже впритул.

«Так виглядає просування та важка щоденна робота, яка стоїть за кожним метром повернутої території», — зазначили в міністерстві.

Там додали, що після успішного виконання задачі бійці НГУ перемістилися на укріплені позиції під прикриттям вогню з БТР.

https://t.me/mvs_ukraine/27397

Нагадаємо, нещодавно українські військові з установки HIMARS знищили російський комплекс С-400 «Тріумф», який розташовувався під Дебальцевим.

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