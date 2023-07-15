Сі Цзіньпін закликає створити «міцний бар’єр безпеки» для китайського інтернету

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив, що Китай має створити «міцний бар’єр безпеки навколо свого інтернету».

Про це повідомляє Reuters.

«Китай повинен продовжувати керувати, експлуатувати і забезпечувати доступ до інтернету відповідно до закону», — також сказав Сі в інструкціях, наданих чиновникам, які брали участь у дводенній нараді з кібербезпеки в Пекіні.

За останнє десятиліття очільник КНР зробив безпеку своїм пріоритетом, а його концепція охоплює політику, економіку та кіберпростір. У Китаї вже давно діє комплекс законодавчих і технічних обмежень, який забезпечує інтернет-цензуру всередині країни.

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