Європу охопила рекордна спека. Подекуди температура сягає 40°C

Європу накриває літня спека, внаслідок якої вже у 16 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки.

Про це повідомляє ВВС.

Попередження поширюють на Рим, Флоренцію та Болонью. Тим часом у Греції за останні дні температура сягнула 40°C і вище. Акрополь в Афінах закрили на найбільш спекотні години, аби захистити туристів.

Існує також ризик лісових пожеж, особливо, у вітряних районах. А наступного тижня у Європі очікують на ще більш високі температури.

Спека сягнула і центральних частин Європи, зокрема, Німеччини та Польщі. У Чехії попереджають, що на вихідних температура може перевищити 38°C. У деяких районах південної Іспанії, південно-східної Італії та, можливо, Греції наприкінці тижня очікують підвищення до 47°C.

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