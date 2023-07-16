Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня

На сході за минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень. Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав два авіаційних ударів та дійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. В тому ж районі завдав авіаційного удару. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали сім населених пунктів.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого, Івано-Дар’ївки, Федорівки і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі південно-західніше Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Костянтинівки та Диліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського та завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційного удару в районі Благодатного, Макарівки та Рівнопрля Донецької області. Здійснив обстріли п’яти населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, нашими захисниками протягом доби знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 склади боєприпасів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 райони зосередження живої сили, 4 станції РЕБ, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі об’єкти противника.

іПротягом минулої доби російська федерація завдала удару двома «шахедами», двома крилатими ракетами Х-22 та двома зенітними керованими ракетами по Україні. В результаті бойової роботи ППО України знищено два ударних БпЛА.

Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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